Портрет гетьмана Богдана Хмельницького, який вцілів після російського авіаудару по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, продали на аукціоні у Франції за 8 мільйонів гривень.

Про це голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів в інтерв’ю DW.

Очільник ОВА розповів, що кошти з аукціону пішли на допомогу Збройним Силам України.

«Ми це робимо (приймаємо участь в благодійності, - прим.), але не особисто, бо немає на це часу. Ми надаємо речі благодійникам, які продають їх на аукціонах. Це було поширено раніше, коли дуже була потрібна допомога. Я по пам’яті скажу, що картина Богдана Хмельницького, яка вижила після обстрілу будівлі ОДА, на аукціоні у Франції була продана за 8 мільйонів гривень. Ці гроші всі пішли на ЗСУ. Тобто ми даємо речі, а з аукціонів привозять щось для ЗСУ. Іноді навіть не в наш регіон, бо це неважливо, насправді», - сказав Віталій Кім.

Нагадаємо, вранці 29 березня по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації російськими військами було завдано ракетного удару з повітря. Удар стався тоді, коли люди були на роботі. В той день загинули 37 людей.