В Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області заявили, що не мають уявлення, як будуть розміновувати Кінбурнську косу після деокупації.

Про це у понеділок, 29 травня, на брифінгу заявив заступник начальника управління, начальник відділу гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Миколаївській області Юрій Слющенко, - передає кореспондент «НикВести».

Зазначимо, що Кінбурнська коса знаходиться під окупацією фактично з початку повномасштабного вторгнення РФ до України, а саме з березня 2022 року. З її території росіяни постійно обстрілюють Очаків.

— У нас дуже засмічені лісосмуги, і ми ще зовсім не починали питання розмінування лісів. Коли відбудеться деокупація Кінбурнського півострова, я зараз не уявляю, якими силами та як необхідно буде, враховуючи ту інформацію, яка вже є про його замінування, — сказав Юрій Слющенко.

Раніше повідомлялось про те, що на тимчасово окупованій Кінбурнській косі, де знаходяться Національний природний парк «Білоберіжжя Святослава» та регіональний ландшафтний парк «Кінбурнська коса», випалено 7-8 тисяч гектарів землі.

Також Юрій Слющенко не готовий сказати, скільки років знадобиться для того, щоб очистити від вибухонебезпечних предметів територію на Кінбурні та морі поблизу коси. Він нагадав про те, що ДСНС до початку повномасштабної війни кожного року обстежували Кінбурнську косу та регулярно знаходили снаряди часів Другої світової війни. А під час днопоглиблювальних робіт Дніпро-Бузького лиману близько 15 років тому була знайдена навіть міна часів Першої світової війни.

— Щороку ми обстежували Кінбурнську косу. Знов ж таки ми не всю косу обстежували, ми обстежували згідно старинних карт, де можуть перебувати затоплені кораблі з боєприпасами. В їхньому районі штормом завжди вимивалися снаряди. Кожного року ми знаходили нові і нові снаряди і кожного року після шторму на берег вимивалися ще снаряди. Тому сказати скільки воно ще буде вимиватися - невідомо. Всі бачили, як на початку війни з РСЗВ закидували Миколаїв і скільки їх опинилося у воді. Дуже багато, — повідомив заступник начальника управління - начальник відділу гуманітарного розмінування управління реагування на надзвичайні ситуації Головного управління ДСНС України у Миколаївській області — Юрій Слющенко.

Також він додав, що залежить від того, про яку територію йде мова, на різних територіях, працює відповідна техніка.

Нагадаємо, що у березні поточного року ЗСУ знищили російську техніку на Кінбурнській косі.