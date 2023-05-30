У департаменті енергоефективності Миколаївської міської ради немає в наявності оригіналів документів схеми теплопостачання міста. Їх було вилучено у 2019 році в рамках розпочатого кримінального провадження.

Про це під час засідання чергової дев’ятнадцятої сесії Миколаївської міськради розповіла керівниця департаменту енергоефективності Алла Луцька.

Вона зазначила, що у 2018 році укладався договір про закупівлю послуги з розробки схеми теплопостачання міста. Відповідно до цього договору, виконавець повинен був надати розроблену схему, якість якої відповідає технічному завданню.

— У подальшому, в 2019 році, було відкрито кримінальну справу у департаменті був проведений обшук під час якої було вилучено оригінали схеми теплопостачання. В рамках цього кримінального провадження була призначена судово-будівельна експертиза, якою було встановлено, що частина робіт, які були наведені у калькуляції кошторисної вартості, вона не виконувалася і послуги не відповідають умовам договору. У зв’язку з тим, що ця справа розглядається у суді, вона (схема теплопостачання, — ред.) є речовим доказом у кримінальній справі і ми не можемо її використовувати. Висновок судово-кримінальної експертизи внесення змін до схеми теплопостачання зараз є недоцільним та неможливим, — прокоментувала Алла Луцька.

Наразі у міста немає схеми теплопостачання. Алла Луцька зазначила, що депутатам пропонується продовжити на рік терміну дії міської програми енергозбереження «Теплий Миколаїв», якою передбачено 15 мільйонів на розробку відповідної схеми. Для розробки документу потрібно рік-повтори.

— Ми вивчали історію по Україні з оформлення таких систем теплопостачання це буде довго та коштуватиме від 10 до 15 мільйонів гривень. Сьогодні вирішується питання залучення інвестиційних коштів… Ми беремо суму в 15 мільйонів і розподіляємо її - 7,5 млн грн за рахунок інвесторських коштів, 7,5 мільйонів за рахунок місцевого бюджету. І якщо ці кошти переносяться на наступний рік, у зв’язку з продовженням терміну програми, — зазначила вона.

Однак після обговорення питання для продовження терміну дії програми не вистачило голосів.

Нагадаємо, що 27 лютого 2019 року у Миколаєві було презентовано проект Demoukrainadh та схеми оновленого теплопостачання міста, які дозволять оптимізувати розподіл тепла у місті.Вже 11 травня того ж року заступнику директора Департаменту енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради повідомили про підозру у розтраті 750 тисяч гривень на створення схеми теплопостачання Миколаєва.

Як виявилося департамент енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради закупив за завищеною вартістю послуги із закупівлі схеми теплопостачання Миколаєва. Оперативники СБУ встановили, що у грудні 2018 року заступник директора департаменту енергоефективності Миколаївської міської ради Андрій Слободяник поставив свій підпис на акті приймання-передачі послуг, забезпечивши оплату 1,2 мільйона гривень на розробку схеми теплопостачання без фактичного виконання робіт.