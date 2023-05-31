У столичному метрополітені на станції «Палац Україна» під потяг потрапила пасажирка. Через це довелося тимчасово обмежити рух поїздів синьою гілкою. У столичному метрополітені на станції «Палац Україна» під потяг потрапила пасажирка. Через це довелося тимчасово обмежити рух поїздів синьою гілкою.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації о 16:30.

На місце події викликали всі необхідні служби, зокрема й медиків. Проводиться необхідна робота, зазначили в КМДА.

Пасажирка загинула, повідомили нам у пресслужбі Київського метрополітену. У КМДА зазначили, що всі обставини інциденту з'ясовують правоохоронці.

Рух поїздів синьою лінією метро тимчасово здійснювався від станції «Героїв Дніпра» до станції «Майдан Незалежності» та від станції «Либідська» до станції «Теремки». На вхід та вихід були зачинені станції «Площа Українських Героїв» (колишня «Площа Льва Толстого»), «Олімпійська» та «Палац Україна».

О 18 годині знову запрацювали на вхід та вихід для пасажирів станції метро «Олімпійська» та «Площа Українських Героїв», а згодом і станція «Палац Україна». Метрополітен відновив роботу у звичайному режимі.