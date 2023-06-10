Волонтери ГО «300 миколаївців» разом з міжнародними фондами WEST SUPPOR та UNISEF, а також місією ООН надали гуманітарну допомогу постраждалим з підтопленої Херсонщини.

Так, 10 червня до Херсона та Білозірки прибуло чотири вантажівки з продуктами, засобами гігієни, медикаментами та одягом, повідомила громадська організація на своїй сторінці у Facebook.

— В цей день орки постійно обстрілювали нас, але всі волонтери не зупинялися і продовжували розвантажувати допомогу під спільні патріотичні пісні, які всіх нас надихали і об‘єднували. Нас не подолати, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, волонтери ГО «300 миколаївців» доставили будівельні набори та ОSB-плити жителям Херсонської області.