Протягом останніх місяців Росія працювала над забезпеченням довгострокового постачання ударних дронів з Ірану.

Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії, повідомляє «Європейська правда».

За даними відомства, Росія, ймовірно, перейшла від отримання невеликих поставок іранських БПЛА повітряними шляхами до отримання більших партій кораблями з Ірану через Каспійське море.

Цей «міжнародний транспортний коридор Північ — Південь» набув набагато більшого значення після вторгнення РФ в Україну.

Як зазначили у розвідці, цей коридор дозволяє Росії отримати доступ до азійських ринків — в тому числі для передачі озброєнь — шляхом, який, як сподіваються у Москві, є менш вразливим до міжнародних санкцій.

«Росія також працює над тим, щоб розпочати внутрішнє виробництво ударних БПЛА, майже напевно, за допомогою Ірану», — йдеться у повідомленні.

Раніше британські ЗМІ отримали доступ до імовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для її війни в Україні.