Британські ЗМІ отримали доступ до імовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для її війни в Україні.
Як пише Європейська правда, з документом ознайомився британський канал Sky News.
Якщо цей 16-сторінковий документ, датований 14 вересня 2022 року, є автентичним, то в ньому йдеться про зразки артилерійських і танкових снарядів і ракет різного розміру на загальну суму трохи більше 1 млн доларів.
Джерело передало телеканалу документ разом з п'ятьма сторінками нібито пов'язаного контракту, який містить стволи для танка Т-72 і стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько 740 000 доларів США.
«Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів... Ми вважаємо, що він на 100% автентичний», – стверджує джерело в органах безпеки Британії.
Sky News показав документи прем'єру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні, а також міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі. Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати автентичність матеріалу і вживатимуть заходів, якщо буде встановлено, що він заслуговує на довіру.
«Ми підозрювали, що відбувається щось подібне. Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно», – сказав посол України в Британії Вадим Пристайко.
«Коли нам буде надана інформація, ми будемо намагатися оцінити її і підтвердити. І, звичайно, ми будемо приймати рішення на основі цього. Там, де у нас є докази того, що Іран надав військову підтримку Росії в її спробі вторгнення в Україну, ми вжили заходів і, звичайно, завжди будемо робити те ж саме», – зазначив у свою чергу глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.
Пристайко також заявив, що контракт, якщо він справжній, є доказом того, що у Росії закінчуються військові запаси.
«Те, що вони говорять про такі прості речі, як озброєння, як боєприпаси, свідчить про те, що російська позиція дійсно є досить складною», – зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, влада Ірану, ймовірно, хоче перекинути виробництво дронів у Білорусь, щоб уникнути санкцій та тиску від інших держав.
Британські ЗМІ отримали доступ до імовірного контракту на постачання зброї, який може бути першим вагомим доказом того, що Іран продавав боєприпаси Росії для її війни в Україні.
Як пише Європейська правда, з документом ознайомився британський канал Sky News.
Якщо цей 16-сторінковий документ, датований 14 вересня 2022 року, є автентичним, то в ньому йдеться про зразки артилерійських і танкових снарядів і ракет різного розміру на загальну суму трохи більше 1 млн доларів.
Джерело передало телеканалу документ разом з п'ятьма сторінками нібито пов'язаного контракту, який містить стволи для танка Т-72 і стволи для гаубиці, а також снаряди до неї. Ця угода коштувала близько 740 000 доларів США.
«Це контракт між іранцями і росіянами щодо боєприпасів... Ми вважаємо, що він на 100% автентичний», – стверджує джерело в органах безпеки Британії.
Sky News показав документи прем'єру України Денису Шмигалю під час його візиту до Великої Британії у травні, а також міністру закордонних справ Великої Британії Джеймсу Клеверлі. Київ і Лондон заявили, що планують розслідувати автентичність матеріалу і вживатимуть заходів, якщо буде встановлено, що він заслуговує на довіру.
«Ми підозрювали, що відбувається щось подібне. Як тільки ми перевіримо це належним чином, ми зможемо діяти відповідно», – сказав посол України в Британії Вадим Пристайко.
«Коли нам буде надана інформація, ми будемо намагатися оцінити її і підтвердити. І, звичайно, ми будемо приймати рішення на основі цього. Там, де у нас є докази того, що Іран надав військову підтримку Росії в її спробі вторгнення в Україну, ми вжили заходів і, звичайно, завжди будемо робити те ж саме», – зазначив у свою чергу глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі.
Пристайко також заявив, що контракт, якщо він справжній, є доказом того, що у Росії закінчуються військові запаси.
«Те, що вони говорять про такі прості речі, як озброєння, як боєприпаси, свідчить про те, що російська позиція дійсно є досить складною», – зазначив він.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, влада Ірану, ймовірно, хоче перекинути виробництво дронів у Білорусь, щоб уникнути санкцій та тиску від інших держав.