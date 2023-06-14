У Миколаєві розпочалось електронне опитування щодо перейменування вулиць, назви яких пов’язані з російською федерацією чи подіями та наративами імперського і радянського періоду.

Про це повідомляє Агенція розвитку Миколаєва.

Опитування створено з метою залучити громадськість та почути пропозиції миколаївців щодо перейменування міських об'єктів.

— Ми хочемо почути думки активної громадськості міста та конкретні пропозиції від людей щодо необхідних кроків деколонізації в Миколаєва. Тому запрошуємо усіх небайдужих миколаївців долучитися до обговорення щодо перейменування вулиць, пов’язаних з країною-агресором, імперським та радянським минулим, аби разом гармонізувати громадський простір нашого міста, - зазначив менеджер з комунікацій проєкту Євген Гомонюк .

Як повідомляє мерія, процес запуску роботи топонімічної комісії в Миколаєві лише набирає обертів. Адже, в такий спосіб організатори прагнуть привернути увагу містян до процесу деколонізації.

Надалі, отримані висновки та пропозиції мешканців міста будуть враховані при розробці рекомендацій з питань найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів та інших споруд на території Миколаєва.

До участі допускаються мешканці міста Миколаєва, які досягли 14 років та зареєстровані, або мають фактичне місце проживання, в тому числі зареєстровані як ВПО.