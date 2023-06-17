Військові аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що заяви Кремля про передачу ядерних боєголовок є закріпленням фактичного військового контролю Росії над Білоруссю.

Про це повідомляє ISW.

В огляді зазначають, що українські війська продовжили контрнаступальні дії щонайменше на трьох ділянках фронту 16 червня і, як повідомляється, досягли успіхів.

Аналітики вказують, що Кремль заявив, що Росія почала передачу тактичних ядерних боєголовок (під російським контролем) Білорусі відповідно до раніше оголошених планів.

За попередньою оцінкою ISW, розгортання російської тактичної ядерної зброї в Білорусі є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на закріплення фактичного військового контролю Росії над Білоруссю, і малоймовірно, що це означатиме якусь російську ескалацію.

Аналітики не оминули увагою те, що кілька нинішніх і колишніх російських муніципальних чиновників підписали відкритого листа, в якому закликали російські війська повернутися до "загальновизнаних" кордонів РФ через кризу, спричинену руйнуванням греблі Каховської ГЕС.

Зокрема, чиновники Москви та Санкт-Петербурга, а також Московської та Ленінградської областей підписали документ, в якому стверджується, що руйнування греблі Каховської ГЕС вплине на екосистему планети, питання охорони здоров'я та економіку протягом багатьох десятиліть.

В огляді підкреслюють: російські посадовці, не пов'язані з Кремлем, можуть використовувати занепокоєння громадськості екологічною та гуманітарною ситуацією, пов'язаною з руйнуванням греблі Каховської ГЕС, щоб висловити опозицію до війни в Україні, не критикуючи безпосередньо самі військові дії, адже Кремль створив умови для "придушення антивоєнного інакомислення".