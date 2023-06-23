Президент Володимир Зеленський дав термінове доручення Головнокомандуючому ЗСУ Валерію Залужному негайно звільнити начальника Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Євгена Борисова.

Про це президент повідомив в своєму телеграм-каналі.

«Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського «воєнкома» – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна», — написав він.

Також Володимир Зеленський доручив створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України.

«Щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті», — пояснив президент.

Раніше Держбюро розслідувань відкрило справу щодо Євгена Борисова. Зазначалося, що він допомагав ухилятися від мобілізації за гроші.

Також ДБР перевіряло інформацію у ЗМІ щодо невідповідних заробітку статків родини посадовця.

Відзначимо, що ряд ЗМІ повідомив, що у власності дружини Євгена Борисова є автомобіль вартістю понад 8 мільйонів гривень, а на його матір записано нерухомість на курорті в Іспанії вартістю майже чотири мільйони доларів.

Саме там, в Іспанії, Євген Борисов відпочивав майже місяць наприкінці 2022 — на початку 2023 року. А його дружина вже цього року придбала офіс із терасою у бізнес-центрі.