Миколаївська обласна рада хоче відреставрувати в майбутньому Будинок офіцерів флоту (ДОФ, Дім офіцерів флоту, — прим.) та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.

Такі плани озвучив очільник облради Антон Табунщик на засіданні комісії міськради з питань ЖКГ 26 червня, пишуть «НикВести».

Обласна рада звернулася до колег з міської, аби ті передали ДОФ, який наразі знаходиться в комунальній власності Миколаєва, у спільну власність територіальних громад Миколаївщини.

— Неодноразово спілкувались з колегами, проводили наради з обласною військовою адміністрацією, спілкувалися також з колегами з міськради. І виникла така ідея: в перспективі по можливості організувати розробку проєктно-кошторисної документації по реставрації Будинку офіцерів флоту з метою подальшого облаштування там апарату обласної ради, сесійної зали і деяких департаментів обласної адміністрації, — сказав Антон Табунщик.

Він додав, що у перспективі в ДОФі хочуть поєднати громадський простір і адміністративну будівлю, а також облаштувати там музей.

— Зробити принцип використання адміністративної будівлі в тандемі з громадським простором за прикладом європейських аналогів, — сказав Антон Табунщик.

Він додав, що 14 червня на сесії депутати облради підтримали таку ініціативу. Реставрувати будівлю хочуть за кошти іноземних партнерів або держбюджету.

На засіданні комісії питання не набрало необхідної кількості голосів.

Відзначимо, що з початком повномасштабної війни ДОФ перетворився в один з центрів волонтерського руху у Миколаєві. Після звільнення частини Миколаївщини та лівобережжя Херсонщини значно порідшали обстріли міста росіянами. Водночас, у ДОФі почали проводити культурні заходи — фотовиставки, презентації фільмів тощо.

Нагадаємо, у березні минулого року росіяни вдарили по будівлі Миколаївської облради, де також розміщувалася адміністрація. Будівля відновленню не підлягає.

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім хотів перевести адміністрацію в історичну будівлю Адміралтейства, попередньо зробивши там ремонт. Однак після ракетного удару РФ по будівлі її подальша доля невідома.