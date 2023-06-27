Держлікслужба за дорученням Міністерства охорони здоровʼя (МОЗ) проводить моніторинг цін на лікарські засоби, які мають найбільший попит.

Про це повідомило Міністерство охорони здоровʼя України.

Моніторинг триває в областях Херсонщини, Одещини та Миколаївщини, які наразі найбільш чутливі до можливих спалахів інфекційних хвороб.

Зазначають, що такий моніторинг дозволить уникнути спекуляцій на ринку та підвищення цін на затребувані ліки під час надзвичайної ситуації.

«Підрив дамби Каховської ГЕС досі несе величезну кількість ризиків для здоровʼя людей, які проживають на постраждалих територіях. Питання доступності медичних препаратів є критичним. І воно перебуває на моєму особистому контролі. Доручив Держлікслужбі проводити регулярний моніторинг цін на основні лікарські засоби, аби уникнути будь-яких маніпуляцій, спроб нажитися на надзвичайній ситуації, фактично, на трагедії людей. Ціни на ліки не мають необґрунтовано підвищуватись», — зазначив Міністр охорони здоровʼя України Віктор Ляшко.

За даними моніторингу, за останній тиждень середній рівень відпускних цін в аптеках практично не змінився.

Як повідомляють, предметом дослідження стали ціни на 42 основні препарати, які мають найбільший попит в аптеках у разі хвороб шлунково-кишкового тракту та інфекційних захворювань.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я перевірить роботу лабораторій лікарень і водоканалу для запобігання поширенню інфекційних хвороб, зокрема, холери на території Миколаївської області.