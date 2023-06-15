Міністерство охорони здоров'я перевірить роботу лабораторій лікарень і водоканалу для запобігання поширенню інфекційних хвороб, зокрема, холери на території Миколаївської області.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, пише Укрінформ.

Окрім миколаївських лабораторій, перевірку проведуть і в херсонських мед закладах.

«Центри контролю та профілактики хвороб забезпечені всім, щоб проводити моніторинг (зразків води - ред.), але ми весь час посилюємо саме Херсонський та Миколаївський центри, бо на них зараз найбільше навантаження. Паралельно ми готуємо систему для можливого зростання кількості випадків кишкових інфекцій. І цей тиждень в Херсоні та Миколаєві працює головний державний санітарний лікар країни, щоб передивитися всі лабораторії, як у лікарнях, так і в комунальному господарстві, водоканалах, для того, щоб ми могли, якщо підуть випадки (захворювань - ред.) , проводити вчасну діагностику та ідентифікацію, який саме випадок хвороби і який саме збудник призвів до цієї хвороби», - розповів Ляшко.

Він додав, що під час пандемії COVID-19 були посилені спроможності лабораторій проводити діагностику методом ПЛР.

«Ми зараз в основному завозимо реактиви для ПЛР, оскільки вони значно швидше дають можливість ідентифікувати збудник. Наприклад, для діагностики холери у нас уже є ПЛР-системи, і кожен випадок кишкової інфекції, який симптоматично схожий на холеру, ми будемо швидко діагностувати. Це дозволить нам розподіляти потік хворих за кожним захворюванням», - сказав Ляшко.

За його словами, в перший день після підриву росією Каховської ГЕС ВООЗ надала Україні набори для діагностики та лікування гострих кишкових інфекцій. Перед цим, як додав міністр, ВООЗ надала Україні такі набори для діагностики та лікування холери для 20 тисяч пацієнтів. Також ВООЗ надала реактиви для Центрів контролю та профілактики хвороб.

Нагадаємо, одна з лікарень в Миколаївській області стане хабом у разі потенційних спалахів інфекційних хвороб.