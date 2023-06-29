У місті Запоріжжі та Запорізькому районі сьогодні, 29 червня, розпочинаються спеціальні навчання на випадок надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко у Telegram .

«Починаються командно-штабні навчання з органами управління та силами цивільного захисту Запорізької області», - йдеться у заяві.

Чиновник зазначив, що через заходи можливі тимчасові обмеження руху на окремих ділянках.

«Просимо громадян зберігати спокій та з розумінням поставитися до деяких незручностей», - закликав він.

В ОВА уточнили, що метою спеціальних навчань є злагодження дій усіх служб у разі реальної загрози виникнення надзвичайної ситуації на Запорізькій АЕС.

«Звертаємо увагу, що ситуація контрольована, тому просимо громадян утриматись від надмірної інформаційної уваги до проведення тренувань», - розповів Малашко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС.

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