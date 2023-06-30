Верховна Рада України 30 червня ухвалила податковий законопроєкт №8401, який передбачає скасування єдиного податку у 2% з 1 серпня 2023 року

Про це 30 червня повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Прийняття цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.

Зазначається, що "За" проголосували 239 нардепів: 179 - "Слуга народу", "ЄС" та "Батьківщина" - 0, "Платформа за життя та мир" - 20, "За майбутнє" - 4, "Голос" - 8, "Довіра" - 14, "Відновлення України" - 8, позафракційні - 6.

Редакція до другого читання передбачає, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.

Але, за словами Железняка, законопроєкт врегульовує перехід з 2% ЄП:

платник 2% ЄП матиме право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП та вказати, на яку систему оподаткування він бажає перейти. Без подання такої заяви, а також якщо в заяві платник не вкаже бажану систему, платник 2% ЄП автоматично переводитиметься на систему, на якій перебував до обрання 2% ЄП;

новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматичне відновлення прав і обов’язків платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

надати платникам, які в 2023 р. перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно в 2023 р. на спрощену систему за своїм вибором шляхом подання заяви.

Також з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях (окрім торгівлі підакцизними товарами).

Крім цього, законом також передбачено:

"технічний борг" (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року) не враховувати під час визначення можливості платника продовжувати перебування на спрощеній системі;

зберегти право добровільної сплати єдиного податку і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій).

надати можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.

Верховна Рада України 29 травня проголосувала у другому читанні за проєкт, який спрощує процедуру виведення банків з ринку в умовах воєнного стану.