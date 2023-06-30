Верховна Рада України 30 червня ухвалила податковий законопроєкт №8401, який передбачає скасування єдиного податку у 2% з 1 серпня 2023 року
Про це 30 червня повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Прийняття цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
Зазначається, що "За" проголосували 239 нардепів: 179 - "Слуга народу", "ЄС" та "Батьківщина" - 0, "Платформа за життя та мир" - 20, "За майбутнє" - 4, "Голос" - 8, "Довіра" - 14, "Відновлення України" - 8, позафракційні - 6.
Редакція до другого читання передбачає, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.
Але, за словами Железняка, законопроєкт врегульовує перехід з 2% ЄП:
Також з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях (окрім торгівлі підакцизними товарами).
Крім цього, законом також передбачено:
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Верховна Рада України 30 червня ухвалила податковий законопроєкт №8401, який передбачає скасування єдиного податку у 2% з 1 серпня 2023 року
Про це 30 червня повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Прийняття цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.
Зазначається, що "За" проголосували 239 нардепів: 179 - "Слуга народу", "ЄС" та "Батьківщина" - 0, "Платформа за життя та мир" - 20, "За майбутнє" - 4, "Голос" - 8, "Довіра" - 14, "Відновлення України" - 8, позафракційні - 6.
Редакція до другого читання передбачає, що з 1 серпня 2023 року скасовується 2% єдиний податок.
Але, за словами Железняка, законопроєкт врегульовує перехід з 2% ЄП:
Також з 1 серпня частково скасовується чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг. Але є звільнення від фінансової відповідальності за порушення з РРО на прифронтових територіях (окрім торгівлі підакцизними товарами).
Крім цього, законом також передбачено: