Прем’єр міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Як пише «Європейська правда», про це він сказав після саміту у Брюсселі.

Матеуш Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.

— Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні, — зазначив польський прем’єр.

Матеуш Моравецький наголосив, що «ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає різного роду загрози».

Ядерний обмін (Nuclear Sharing) — це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.

Раніше повідомлялося, що Польща продовжить наполягати на збільшенні Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї в Україну, попри спротив кількох країн ЄС.