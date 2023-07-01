Прем’єр міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
Як пише «Європейська правда», про це він сказав після саміту у Брюсселі.
Матеуш Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.
— Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні, — зазначив польський прем’єр.
Матеуш Моравецький наголосив, що «ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає різного роду загрози».
Ядерний обмін (Nuclear Sharing) — це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.
Раніше повідомлялося, що Польща продовжить наполягати на збільшенні Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї в Україну, попри спротив кількох країн ЄС.
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Прем’єр міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна хотіла б приєднатися до програми ядерного обміну серед країн НАТО з огляду на наміри РФ розмістити тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
Як пише «Європейська правда», про це він сказав після саміту у Брюсселі.
Матеуш Моравецький підтвердив, що Варшава зацікавлена в участі в цій програмі.
— Остаточне рішення буде залежати від наших американських, натовських партнерів. Ми заявляємо про нашу волю діяти швидко в цьому питанні, — зазначив польський прем’єр.
Матеуш Моравецький наголосив, що «ми не хочемо сидіти склавши руки, поки Путін нагнітає різного роду загрози».
Ядерний обмін (Nuclear Sharing) — це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї. З листопада 2009 року в рамках програми ядерна зброя США розміщена в Бельгії, Німеччині, Італії, Нідерландах і Туреччині.
Раніше повідомлялося, що Польща продовжить наполягати на збільшенні Європейського фонду миру, з якого фінансуються поставки зброї в Україну, попри спротив кількох країн ЄС.