Миколаївського ексдепутата Юрія Крета, який завдав шкоди державним інтересам понад 6 мільйонів гривень, судитимуть за незаконну передачу земель лісового фонду.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

Як повідомляється, працюючи за сумісництвом директором державного лісгоспу він незаконно роздавав землі лісництва «своєму оточенню».

Встановлено, що депутат-посадовець від забороненої політичної партії «Опозиційна платформа – за життя» незаконно роздав в оренду понад 250 гектарів землі лісового фонду ДП «Баштанського лісгоспу». Підприємці, які отримали землі, замість відновлення лісу, на сотнях гектарах засіяли пшеницю для отримання багатомільйонних прибутків.

Посадовець обвинувачується у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (частина 3 статті 365 КК України).

Зазначається, санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

У повідомленні йдеться, що для забезпечення відшкодування завданих збитків державі накладено арешт на майно посадовця. Зокрема, арештовано три будинки та три земельні ділянки вартістю 6,1 мільйона гривень.

Раніше повідомлялось, депутата облради, який нещодавно склав повноваження, підозрюють у перевищенні повноважень, а саме в незаконній передачі земель лісового фонду.