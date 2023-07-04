За рік після скасування пільг за розмитнення транспортних засобів в Україну ввезли 255 798 автівок.

Про це повідомив народний депутат від фракції «Голос», перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

З 1 липня 2022 року перестала діяти пільга (яка існувала 3 місяці) щодо розмитнення авто.

Як повідомляється, з липня 2022 по липень 2023 року надходження до Бюджету від ввезення транспортних засобів становило 35,32 мільярда гривень.

«Привіт деяким урядовцям, які тоді у квітні 2022-го цю дурню в такому вигляді пільги запропонували. І люди залишились незадоволені, і ваша ідея десь стільки же вкрала тоді у бюджету», — написав Ярослав Железняк.

Як зазначив керівник Комітету з питань фінансів, рішення суттєво зменшити ціну розмитнення і пропорційно це перекласти в акциз на паливо було найкращою ідеєю.

Нагадаємо, профільний комітет Ради схвалив скасування податкових пільг для грального бізнесу.