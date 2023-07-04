Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джозефа Байдена негайно запросити Україну до НАТО.
Про це повідомляє видання CNN.
— Він – за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО. Прямо зараз (необхідне офіційне запрошення до НАТО – ред.), це дуже важливо, — цитує CNN інтерв'ю Зеленського, повна версія якого ще не опублікована.
Як повідомляє видання, на думку Зеленського, саме президент США - та людина, яка приймає рішення щодо того, буде Україна в НАТО, чи ні.
Зеленський також зазначив, що він розуміє, що насправді Україна не зможе вступити до альянсу, поки йде війна - але запрошення буде дуже важливим сигналом та стимулом для українських військових.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що у майбутньому Україна стане членом Альянсу.
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Президент України Володимир Зеленський закликав американського лідера Джозефа Байдена негайно запросити Україну до НАТО.
Про це повідомляє видання CNN.
— Він – за те, щоб ми в майбутньому були в НАТО. Прямо зараз (необхідне офіційне запрошення до НАТО – ред.), це дуже важливо, — цитує CNN інтерв'ю Зеленського, повна версія якого ще не опублікована.
Як повідомляє видання, на думку Зеленського, саме президент США - та людина, яка приймає рішення щодо того, буде Україна в НАТО, чи ні.
Зеленський також зазначив, що він розуміє, що насправді Україна не зможе вступити до альянсу, поки йде війна - але запрошення буде дуже важливим сигналом та стимулом для українських військових.
Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що у майбутньому Україна стане членом Альянсу.