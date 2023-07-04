Мешканець Миколаївського району кинув гранату в автомобіль біля якого знаходились троє людей.

Про це повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

За даними слідства, підозрюваний тривалий час не віддавав 26-річній жінці її документи, які вона йому залишила на зберігання, через що жінка зі своїм знайомим та ще одним чоловіком – водієм автівки, приїхали до нього забрати документи.

Як повідомляється, після спілкування чоловік, який перебував у стані сп’яніння, віддав документи. Дочекавшись коли «гості» підійдуть до автомобіля, кинув гранату в транспортний засіб.

Внаслідок вибуху 67-річний водій отримав мінно-вибухові тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, у тому числі травматичну ампутацію руки та пошкодження внутрішніх органів.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 КПК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави за підозрою у замаху на умисне вбивство трьох осіб (частина 2 статті 15, пункт 1 частина 2 статті 115 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.

Раніше повідомлялось, що в Арбузинці Миколаївської області 24-річний чоловік застрелив трьох осіб, а після – вчинив самогубство.