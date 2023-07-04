Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь ухвалив рішення накласти адміністративний штраф на вчительку математики однієї зі шкіл Дніпра, яка під час онлайн-уроку користувалася російською мовою.

По це пише Радіо Свобода.

За його словами, за результатами державного контролю підтверджено факт порушення: вчителька математики комунального закладу освіти в Дніпрі застосовувала недержавну мову, чим порушила мовне законодавство. Штраф, який вона вже сплатила, становить 3400 гривень.

— Сподіваюся, що цей випадок стане черговим нагадуванням громадянам України, які здійснюють професійні функції в різних сферах, зокрема освіті, торгівлі, транспорті, про те, що необхідно обов’язково дотримуватися мовного закону. Я, як Уповноважений із захисту державної мови, завжди стоятиму на боці мовних прав громадян України, які в умовах війни вимагають шанобливого ставлення до себе й до своїх мовних прав, – сказав Тарас Кремінь.

Нагадаємо, у квітні цього року в Дніпрі стався конфлікт на мовному підґрунті з учителькою, яка, за словами мами однієї учениці, проводячи урок онлайн, користувалася недержавною мовою.

Мати учениці зробила їй зауваження. Після цього, за словами жінки, її дитину почали цькувати однокласники, а її саму – видалили з батьківського чату. Мати поскаржилася директору школи й у кілька інстанцій. Каже, що перевірки й виховні заходи в школі провели формально.

Водночас в адміністрації закладу зазначили, що ситуацію з’ясували, факт цькування дитини не підтвердився. Разом з тим директорка школи й учителька отримали догани за недотримання мовного законодавства.

Раніше, мовний омбудсмен Тарас Кремінь заявив, що в Україні не залишилось державних службовців які б розмовляли російською мовою, тим паче під час війни.