У вівторок, Міністерство оборони Тайваню повідомило, що тайванські військові перейматимуть досвід України у захисті від Росії під час цьогорічних військових навчань.

Про це пише CNN.

Під час пресконференції речник міністерства Сунь Лі-фан заявив, що навчання візьмуть уроки з війни Росії в Україні, дотримуючись принципу, що «все може бути полем бою».

— Навчання моделюватимуть захист пляжів, портів і аеропортів, а також перевірятимуть здатність військових проводити протидесантні та контрнаступальні операції як у сільській місцевості, так і в містах, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що навчання навколо острова Тайвань відбудуться протягом 24-28 липня.

Військові навчання будуть спрямовані на протидію можливій військовій агресії Китаю.

Раніше повідомлялося, що експорт китайських товарів до Росії досяг рекордного рівня у квітні цього року, підвищившись на 153% порівняно з попереднім. Найбільше постачають автомобілі, електроніку та запчастини.