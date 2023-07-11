У вівторок, Міністерство оборони Тайваню повідомило, що тайванські військові перейматимуть досвід України у захисті від Росії під час цьогорічних військових навчань.
Про це пише CNN.
Під час пресконференції речник міністерства Сунь Лі-фан заявив, що навчання візьмуть уроки з війни Росії в Україні, дотримуючись принципу, що «все може бути полем бою».
— Навчання моделюватимуть захист пляжів, портів і аеропортів, а також перевірятимуть здатність військових проводити протидесантні та контрнаступальні операції як у сільській місцевості, так і в містах, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що навчання навколо острова Тайвань відбудуться протягом 24-28 липня.
Військові навчання будуть спрямовані на протидію можливій військовій агресії Китаю.
Раніше повідомлялося, що експорт китайських товарів до Росії досяг рекордного рівня у квітні цього року, підвищившись на 153% порівняно з попереднім. Найбільше постачають автомобілі, електроніку та запчастини.
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У вівторок, Міністерство оборони Тайваню повідомило, що тайванські військові перейматимуть досвід України у захисті від Росії під час цьогорічних військових навчань.
Про це пише CNN.
Під час пресконференції речник міністерства Сунь Лі-фан заявив, що навчання візьмуть уроки з війни Росії в Україні, дотримуючись принципу, що «все може бути полем бою».
— Навчання моделюватимуть захист пляжів, портів і аеропортів, а також перевірятимуть здатність військових проводити протидесантні та контрнаступальні операції як у сільській місцевості, так і в містах, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що навчання навколо острова Тайвань відбудуться протягом 24-28 липня.
Військові навчання будуть спрямовані на протидію можливій військовій агресії Китаю.
Раніше повідомлялося, що експорт китайських товарів до Росії досяг рекордного рівня у квітні цього року, підвищившись на 153% порівняно з попереднім. Найбільше постачають автомобілі, електроніку та запчастини.