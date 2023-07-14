Колишній депутат Затоківської селищної ради, що на Одещині привласнив 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Як встановили правоохоронці, ексдепутат підготував фальшиві документи про нібито рішення двох сільрад щодо передачі у приватну власність 15 земельних ділянок на загальну суму 15 мільйонів гривень біля морської акваторії.

За даними слідства, він залучив інженера-землевпорядника, та двох держреєстраторів, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу.

Наразі чотирьом учасникам «схеми» повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України: частина 3 статті 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), частинами 3, 4 статті 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків), частиною 4 статті 190 (шахрайство) та частиною 3 статті 209 (легалізація, відмивання доходів).

Їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна, наразі тільки організатор (ексдепутат) перебуває під вартою.

Як повідомляють правоохоронці, триває розслідування, щоб притягнути до відповідальності всіх учасників «схеми».

Як повідомлялось раніше, суд незаконно передав у приватну власність 12 соток землі біля річки у селищі Константинівка Миколаївської області.