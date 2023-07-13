У Миколаєві поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення рівноправності громадян.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Нагадаємо, днями в центрі Миколаєва жінка почала ображати перехожу за те, що вона спілкувалась українською мовою. Відео з даним інцидентом було викладено в соціальні мережі.

В поліції зазначили, що за вказаним фактом слідчі Миколаївського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановлюють усіх учасників події.

Згідно з дослідженням фонду «Демократичних ініціатив» від початку повномасштабного вторгнення українці почали частіше розмовляти рідною мовою. Власне, відсоток громадян, що робить це у побуті, – порівняно з 2021 роком – зріс на 7%.

Крім того, 23 лютого 2023 року у Миколаєві була прийнята програма розвитку української мови. За словами начальника управління культури Миколаївської міської ради Юрія Любарова, метою програми є, зокрема, створення домінантного україномовного простору.