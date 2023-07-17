Нічна атака на Кримський міст була спецоперацією СБУ та ВМС.

Про це пише Українська правда з посиланням на власні джерела в СБУ.

— До нічного підриву Кримського мосту причетна СБУ та Військово-морські сили України, - пише видання.

Міст атакували за допомогою надводних дронів.

Нагадаємо, вночі, 17 липня, на Кримському мосту сталася «надзвичайна подія», у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту після вибухів «впав» проліт.