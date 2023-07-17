Так званий «глава» окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася «надзвичайна подія», у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту «впав» проліт.
Про це він заявив у Telegram, а також це підтвердили ряд російських телеграм-каналів.
— На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи і всі відповідальні служби. Проговорив із міністром транспорту РФ Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації. Підтримуємо зв'язок із колегами з Краснодарського краю, - сказав він.
Водночас ТГ-канал «Baza» пише, що на Кримському мосту «впав» проліт, внаслідок чого загинули щонайменше 2 людини і ще одна постраждала.
Аксьонов закликав кримчан утриматися від поїздок через міст та «в цілях безпеки обирати альтернативний сухопутний маршрут».
Нагадаємо, в жотні 2022 року стався вибух із подальшою пожежею на Керченському мосту. За версією російських слідчих, на мосту підірвали вантажний автомобіль, що призвело до обвалу двох прольотів автомобільної дороги та сильної пожежі на залізничній частині мосту. Загинули четверо людей. Президент РФ Володимир Путін, посилаючись на розслідування Слідкому РФ, назвав вибух на Керченському мосту «терактом» і звинуватив у ньому українські спецслужби.