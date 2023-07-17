Так званий «глава» окупованого РФ Криму Сергій Аксьонов повідомив, що на Кримському мосту сталася «надзвичайна подія», у зв'язку з чим рух на мосту зупинений. Російські ТГ-канали повідомляють, що на мосту «впав» проліт.

Про це він заявив у Telegram, а також це підтвердили ряд російських телеграм-каналів.

— На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи і всі відповідальні служби. Проговорив із міністром транспорту РФ Віталієм Геннадійовичем Савельєвим, вживаються заходи для відновлення ситуації. Підтримуємо зв'язок із колегами з Краснодарського краю, - сказав він.

Водночас ТГ-канал «Baza» пише, що на Кримському мосту «впав» проліт, внаслідок чого загинули щонайменше 2 людини і ще одна постраждала.