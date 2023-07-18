Миколаївські боксери посіли перше, друге та третє місце на V Літній Гімназіаді України.
Про це пише пресслужба Миколаївської міської ради.
Вихованці спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли медалі найвищого гатунку.
Золоту медаль отримав Назар Ключко, срібло дісталося Олексію Сорокопуду, бронзову здобув Ільчин Гусейнов.
Нагадаємо, паралімпієць миколаївської спеціалізованої школи з легкої атлетики Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном світу.
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Миколаївські боксери посіли перше, друге та третє місце на V Літній Гімназіаді України.
Про це пише пресслужба Миколаївської міської ради.
Вихованці спортивної дитячо-юнацької школи олімпійського резерву продемонстрували високий рівень підготовки та вибороли медалі найвищого гатунку.
Золоту медаль отримав Назар Ключко, срібло дісталося Олексію Сорокопуду, бронзову здобув Ільчин Гусейнов.
Нагадаємо, паралімпієць миколаївської спеціалізованої школи з легкої атлетики Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном світу.