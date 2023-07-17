Паралімпієць миколаївської спеціалізованої школи з легкої атлетики Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном світу.

Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.

Змагання відбулись 12-16 липня в Парижі. Ігор Цвєтов показав найкращий результат у двох дисциплінах: бігу на 200 метрів та бігу на 100 метрів.

Підготував спортсмена Заслужений тренер України Віктор Деркач.

Нагадаємо, в червні миколаївський паралімпієць Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном України з легкої атлетики.

На початку березня спортсмен виборов найвищі нагороди міжнародного кваліфікаційного турніру з параатлетики World Para Athletics GrandPrix.