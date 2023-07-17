Паралімпієць миколаївської спеціалізованої школи з легкої атлетики Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном світу.
Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.
Змагання відбулись 12-16 липня в Парижі. Ігор Цвєтов показав найкращий результат у двох дисциплінах: бігу на 200 метрів та бігу на 100 метрів.
Підготував спортсмена Заслужений тренер України Віктор Деркач.
Нагадаємо, в червні миколаївський паралімпієць Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном України з легкої атлетики.
На початку березня спортсмен виборов найвищі нагороди міжнародного кваліфікаційного турніру з параатлетики World Para Athletics GrandPrix.
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Паралімпієць миколаївської спеціалізованої школи з легкої атлетики Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном світу.
Про це повідомили на сайті Миколаївської міської ради.
Змагання відбулись 12-16 липня в Парижі. Ігор Цвєтов показав найкращий результат у двох дисциплінах: бігу на 200 метрів та бігу на 100 метрів.
Підготував спортсмена Заслужений тренер України Віктор Деркач.
Нагадаємо, в червні миколаївський паралімпієць Ігор Цвєтов став дворазовим чемпіоном України з легкої атлетики.
На початку березня спортсмен виборов найвищі нагороди міжнародного кваліфікаційного турніру з параатлетики World Para Athletics GrandPrix.