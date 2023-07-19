Адміністрація президента США Джо Байдена готує нові економічні обмежувальні заходи проти Киргизстану, щоб змусити країну припинити торгівлю з Росією підсанкційними товарами.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американських посадовців.

За словами співрозмовників видання, нові обмеження проти Киргизстану можуть запровадити вже цього тижня.

— Киргизстан, попри те, що він невеликий порівняно з іншими країнами, є яскравим прикладом того, що всі чинники діють одночасно для створення неприйнятного середовища, сприятливого для ухилення від санкцій, — сказав високопоставлений чиновник.

Загальнодоступні торгові документи показують, що загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії різко зріс у 2022 році — на 250% порівняно з попереднім роком, до вторгнення в Україну.

При цьому експорту із Киргизстану до Росії деяких товарів, таких як приціли для гвинтівок, раніше не було.

Крім того, документи щодо торгівлі між країнами також свідчать про те, що киргизькі компанії в лютому та березні закуповували електроніку — включаючи спеціалізовані напівпровідники та підсилювачі напруги на сотні тисяч доларів — у китайських і південнокорейських компаній. Практично однакова кількість тих самих видів електроніки була експортована з Киргизстану до Росії за той же період.

Російські фірми, які отримували товари, у більшості випадків є відомими постачальниками російської оборонної промисловості.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила санкції проти росіян, причетних до примусової депортації українських дітей.