Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 14 громадян Росії за спроби влади РФ знищити українську національну ідентичність. з них 11 росіян, причетних до примусової депортації українських дітей.

Зазначається, що російських посадовців очікує заморожування активів та заборона на в'їзд через їхню причетність до примусової депортації українських дітей та поширення пропаганди, що розпалює ненависть.

Серед оголошених російських посадовців – Уповноважений з прав дитини в Московській області Ксєнія Мішонова та міністр освіти Росії Сєргєй Кравцов.



