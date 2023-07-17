Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 14 громадян Росії за спроби влади РФ знищити українську національну ідентичність. з них 11 росіян, причетних до примусової депортації українських дітей.
Зазначається, що російських посадовців очікує заморожування активів та заборона на в'їзд через їхню причетність до примусової депортації українських дітей та поширення пропаганди, що розпалює ненависть.
— Понад 19 тисяч українських дітей були примусово депортовані до Росії або на тимчасово контрольовану нею територію.Багато дітей поміщені у табори для перевиховання в незаконно окупованому Криму та на материкові частині Росії, де щодо них проводиться російсько-орієнтоване академічне, культурне, патріотичне та військове виховання, — йдеться у повідомленні уряду Британії.
Нагадаємо, 16 вихованців Новопетрівської школи-інтернату Миколаївської області, яких раніше незаконно вивезли до російської Анапи наразі перебувають у Грузії під опікою посла з України.
На сьогодні офіційно встановлено, що окупанти вивезли з України 19 499 дітей. Однак реальна цифра може сягати 200-300 тисяч.
|
Підтоплення на Миколаївщині після підриву ГЕС — основна тема новин місцевих медіаКатерина Середа
|
Позбавитись монополії енергопостачання - надзавдання українських громадВячеслав Головченко
Уряд Великої Британії запровадив санкції проти 14 громадян Росії за спроби влади РФ знищити українську національну ідентичність. з них 11 росіян, причетних до примусової депортації українських дітей.
Зазначається, що російських посадовців очікує заморожування активів та заборона на в'їзд через їхню причетність до примусової депортації українських дітей та поширення пропаганди, що розпалює ненависть.
— Понад 19 тисяч українських дітей були примусово депортовані до Росії або на тимчасово контрольовану нею територію.Багато дітей поміщені у табори для перевиховання в незаконно окупованому Криму та на материкові частині Росії, де щодо них проводиться російсько-орієнтоване академічне, культурне, патріотичне та військове виховання, — йдеться у повідомленні уряду Британії.
Нагадаємо, 16 вихованців Новопетрівської школи-інтернату Миколаївської області, яких раніше незаконно вивезли до російської Анапи наразі перебувають у Грузії під опікою посла з України.
На сьогодні офіційно встановлено, що окупанти вивезли з України 19 499 дітей. Однак реальна цифра може сягати 200-300 тисяч.