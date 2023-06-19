Росія могла вивезти з України 200-300 тисяч дітей. Про це повідомила радниця - уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук, повідомляє агентство Інтерфакс-Україна.

Зараз достеменно невідомо, що сталося з дітьми на окупованій території.

— За нашими ж підрахунками, може йтися про 200-300 тисяч дітей, яких вони могли викрасти. Чому ми не можемо назвати точну цифру? По-перше, території окуповані. Точної інформації про те, що сталося з дітьми, немає. Тільки після деокупації населеного пункту ми можемо мати точні відомості - чи є там сім'я із тією, чи іншою дитиною. Якщо ні, ми починаємо шукати, - сказала вона.

За її словами, «незважаючи на те, що йдеться про 200-300 тисяч депортованих і примусово вивезених дітей, ми на сьогодні маємо точну інформацію лише про 19 499 таких дітей».

Дар‘я Герасимчук зазначила, що ця інформація є в Національному інформаційному бюро - органі, який отримує заяви від батьків, родичів, свідків, місцевої влади за фактом депортації та примусового переміщення дитини.

— Ми шукаємо дитину, і після того, як верифікація цієї інформації проходить через МВС, Нацполіцію, СБУ, Офіс генерального прокурора, після детальної перевірки відомості потрапляють до реєстру Національного інформаційного бюро. Таким чином, що стосується 19 499 дітей - є персональні дані щодо кожної, ми розуміємо, хто ці діти і звідки їх викрали. Однак це не означає, що ми знаємо, де ця дитина, - сказала вона.

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