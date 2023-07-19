У Первомайській міській раді у липні відпустили за кордон п’ятьох депутатів. Вони мають підписати контракти та налагодити гуманітарну співпрацю з Польщею, Словенією та Німеччиною.

Відповідні рішення ухвалені на сесіях міської ради.

Всі відрядження намічені на липень. Найкоротша поїздка тривала тиждень, інші три від 30 до 32 днів.

З 9 до 15 липня у відрядження їздив місцевий депутат Євген Цушко. У місті Остерхольц-Шармбек Федеративної Республіки Німеччина він мав вирішити питання гуманітарної співпраці. Відрядження оплатила приймаюча сторона.

З 10 липня до міста Любляна Республіки Словенія відправились депутати Тимур Глушко та Ігор Сотський. Метою поїздки також є гуманітарна співпраця. Депутати перебуватимуть за кордоном до 8 серпня. Відрядження за рахунок депутатів.

З 15 липня до села Медика Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства Республіки Польща відправився депутат Михайло Шаповаленко. Тридцять два дні (до 15 серпня) він також налагоджуватиме гуманітарну співпрацю. Поїхав депутат за власний рахунок.

Тривала поїздка за кордон погоджена і для депутата Володимира Бойка. Він з 18 липня до 18 серпня перебуває у місті Грудзьондз Республіки Польща. Мета – підписання контракту. Поїздку депутат оплатить самостійно.

Раніше повідомлялося, що до 150 чоловіків призовного віку щодня отримують відмови під час виїзду з країни, ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.

Також повідомлялося, що житель Миколаєва організував чергову незаконну схему для вивезення військовозобов'язаних за кордон. Для реалізації планів чоловік заснував власну «‎благодійну організацію»‎.