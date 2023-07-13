Житель Миколаєва організував чергову незаконну схему для вивезення військовозобов'язаних за кордон. Для реалізації планів чоловік заснував власну «‎благодійну організацію»‎.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі.

Підозрюваний під виглядом директора організації отримував дозволи на участь ухилянтів у перевезеннях гуманітарного вантажу. Пізніше чоловік у такий самий спосіб втік з країни.

— Правоохоронними органами встановлено, що у такий спосіб наприкінці 2022 року підозрюваний та ще один військовозобов’язаний чоловік перетнули державний кордон та не повернулись в Україну, – йдеться в повідомленні прокуратури.

Чоловікові оголосили підозру в незаконному переправленні через державний кордон. Наразі вирішується питання щодо оголошення фігуранта у розшук.

Нагадаємо, раніше на Миколаївщині викрили чоловіка, який за гроші вносив військовозобов’язаних до бази військової адміністрації, як волонтерів, щоб ті могли втекти за кордон.

Перед тим повідомлялося, що перевізників, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через державний кордон, відключать від системи «Шлях».

Також повідомлялося, що керівництво військкомату на Львівщині за хабарі допомагало ухилянтам оформлювати медичні довідки про непридатність до служби й давало дозвіл на виїзд за кордон.