Миколаївець за гроші вносив військовозобов’язаних чоловіків до бази військової адміністрації, як волонтерів, щоб ті могли втекти за кордон.

Про це повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

За його словами послуга коштувала 3,3 тисяч доларів. 46-річний миколаївець працював разом з трьома іншими знайомими.

Організатора та безпосереднього виконавця затримали.

Нині усім чотирьом фігурантам слідчі вже повідомили про підозри за двома статтями - за незаконне переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) та зловживання впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

За скоєне фігурантам загрожує до дев’яти років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що перевізників, які незаконно переправляли військовозобов’язаних через державний кордон, відключать від системи «Шлях».

Також повідомлялося, що керівництво військкомату на Львівщині за хабарі допомагало ухилянтам оформлювати медичні довідки про непридатність до служби й давало дозвіл на виїзд за кордон.