Керівництво військкомату на Львівщині за хабарі допомагало ухилянтам оформлювати медичні довідки про непридатність до служби й давало дозвіл на виїзд за кордон.

Про це повідомляє ДБР.

Перед судом постануть керівник Яворівського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, виконуючий обов'язки голови військово-лікарської комісії та солдат-водій цього ж центру.

— Зловмисники за хабар організували військовозобов’язаному громадянину без будь-яких захворювань, які б заважали йому проходити військову службу за станом здоров’я, пакет документів про відстрочку від мобілізації.За 3 тис. доларів йому надали підроблені медичні документи та складений відповідно висновок військово-лікарської комісії. У пакет "послуг" входила видача тимчасового посвідчення військовозобов’язаного із відміткою про тимчасову непридатність до військової служби у воєнний час. Це надавало ухилянту право вільно перетинати державний кордон України, - йдеться у повідомленні.

До справи також виявився причетним місцевий лікар-уролог, якого в.о. ВЛК підбурила скласти та видати завідомо підроблені офіційні документи.

— Лікарка, без проведення медичного огляду військовозобов’язаного та відсутності результатів спеціальних лабораторних досліджень склала акт дослідження стану здоров’я. До нього вона внесла неправдивий висновок щодо наявності у військовозобов’язаного тяжких хронічних хвороб у стадіях загострення, - зазначили в ДБР.

Чотирьом причетним до незаконної схеми загрожує до 10 років в'язниці.

Раніше повідомлялося, що до 150 чоловіків призовного віку щодня отримують відмови під час виїзду з країни, ще приблизно 20 затримують під час спроби незаконного перетину кордону поза пунктами пропуску.

Нагадаємо, нещодавно на кордоні з Румунією, чоловік пропонував прикордонникам хабар, щоб повернутися до України після того, як виїхав за паспортом громадянина іншої держави.

До того, у березні цього року СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації.

Взимку, 27 січня, прикордонники на кордоні з Угорщиною затримали ухилянта, який видавав із себе жінку.