У Чернівецькій області в пункті пропуску «Дяківці», що на кордоні з Румунією, чоловік пропонував прикордонникам хабар, щоб повернутися до України після того, як виїхав за паспортом громадянина іншої держави.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України 31 травня.

Так, 36-річний громадянин України повертався з закордонної поїздки. Під час паспортного контролю прикордонники встановили, що у 2022 році він виїхав з України, використовуючи паспорт громадянина іншої держави.

За непритягнення до відповідальності чоловік запропонував прикордонникам хабар у розмірі 1000 євро. Співробітник прикордонного загону зафіксував факт надання неправомірної вигоди.

Правопорушника передали співробітникам Нацполіції. Чоловіку загрожує покарання за Кримінального кодексу України.

«Нетерпимість до корупції серед прикордонників дозволяє змінювати світогляд українського суспільства, будувати відомство професіоналів у правоохоронній та оборонній сферах, творити підґрунтя для повноцінної європейської інтеграції України», — кажуть у ДПСУ.

Нагадаємо, СБУ заблокувала 26 телеграм-каналів, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації.