Після відновлення роботи всіх відділень Центру надання адмінпослуг у Миколаєві спостерігається високий попит серед містян з оформлення паспортів, реєстрації місця проживання та права власності на нерухоме майно.

Про це розповів директор департаменту з надання адміністративних послуг міської ради Владислава Бєлана в ефірі програми «Радіодень» на Українському радіо Миколаїв.

— Міський голова Олександр Сєнкевич розуміє цю ситуацію, тому було виконано чимало роботи, аби відділення почали працювати за звичними адресами, а також збільшити кількість послуг, — розповів він.

Також у Миколаєві успішно функціонує послуга «4.5.0», впроваджена під час повномасштабної війни.

— Існує дуже великий попит на реєстрацію місця проживання, це довгі черги. І коли до нас зверталися військовослужбовці, які отримали відпустку на 2-3 дні, — вони не мають такої змоги чекати. Тому була впроваджена послуга «4.5.0» — окрема черга лише для військовослужбовців Збройних Сил України. Досить багато військових нею користуються, — каже Владислав Бєлан.

Нагадають, у місті працюють три відділення ЦНАП:

проспект Богоявленський, 1.

проспект Богоявленський, 314.

вулиця Адміральська, 20.

Наразі жителі та гості міста можуть отримати понад 200 адміністративних послуг.

Нагадаємо, робота ЦНАПу була відновлена з 18 липня.