З січня по червень юридичні особи Миколаївської області перерахували до державного бюджету 258,6 мільйона гривень податку на прибуток. Це на 81,6% більше відповідного періоду минулого року.

Про це свідчать дані Головного управління Державної податкової служби в Миколаївській області.

Зазначається, що показник доходів бюджету ДПС виконано на 148,5 відсотка. Зокрема, додатково отримано 84,5 мільйона гривень.

Крім того, платники податків, які зареєстровані в реєстрі сплатили до державного бюджету податок на прибуток у сумі 82,1 мільйона гривень.

Нагадаємо, податковий борг з платежів зведеного бюджету підприємств в Миколаївській області у липні зменшився на 44,4 мільйона гривень.