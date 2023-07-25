Україна отримає понад 240 млн доларів на гуманітарне розмінування від міжнародних партнерів. Також до кінця року надійдуть піротехнічні, розмінуючі, підривні машини, металодетектори.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

— Наразі вже є домовленість із донорами про виділення Україні 244 млн доларів та спецтехніки на потреби гуманітарного розмінування, – поінформувала перший віцепрем'єр-міністр України – міністр економіки України Юлія Свириденко.

За словами віце-прем'єра, завдання України не лише розмінувати всю територію, а й пришвидшити процес. Це питання економічного відновлення.

До кінця року Україна отримає 10 машин для розмінування виробництва хорватської Dok ING і ще 10 машин від Global Clearance Solutions, майже 200 піротехнічних машин, понад 600 металодетекторів, 50 підривних машин, індивідуальні набори для розмінування, вибухозахисні костюми, квадрокоптери, роботизовані системи для роботи.

Необхідне обладнання нададуть Японія, Канада, Корея, Швейцарія, Литва, Фонд Говарда Баффета, ПРООН та ін.

Нагадаємо, що в Україні обстежили понад третину сільськогосподарських земель, визначених для пріоритетного розмінування.