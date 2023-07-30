У Києві на монументі «Батьківщина-мати» розпочалися роботи з демонтажу радянського герба.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
«На монументі «Батьківщина-мати» розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в межах проєкту «Тризуб Батьківщини». До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що монумент «Батьківщина-мати» у Києві перейменують на «Україна-мати».
Він розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Вважається найвищою скульптурою у Європі.
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У Києві на монументі «Батьківщина-мати» розпочалися роботи з демонтажу радянського герба.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.
«На монументі «Батьківщина-мати» розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в межах проєкту «Тризуб Батьківщини». До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що монумент «Батьківщина-мати» у Києві перейменують на «Україна-мати».
Він розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Вважається найвищою скульптурою у Європі.