У Києві на монументі «Батьківщина-мати» розпочалися роботи з демонтажу радянського герба.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

«На монументі «Батьківщина-мати» розпочалися роботи з демонтажу радянського герба в межах проєкту «Тризуб Батьківщини». До Дня Незалежності, 24 серпня, монумент офіційно отримає новий символ — український тризуб», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що монумент «Батьківщина-мати» у Києві перейменують на «Україна-мати».

Він розташований на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Вважається найвищою скульптурою у Європі.