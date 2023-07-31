На Центральному ринку у Миколаєві виявили 10 кілограмів риби, яку продавали без документів, що підтверджують законність її набуття.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Інспекція була проведена 26 липня. На ринку було виявлено незаконний збут тарані.

Такі дії є порушенням порядку придбання чи збуту об’єктів тваринного світу, ст. 63 Закону України «Про тваринний світ», стаття 37 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів». Відповідальність за порушення передбачене частиною 1 статті 88-1 КУпАП.

Відносно порушниці складено протокол, матеріали справи направлені до суду для розгляду та прийняття рішення щодо притягнення адміністративної відповідальності.