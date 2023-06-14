В Миколаївській області можуть обмежити чи повністю заборонити вилов риби, рибних та морських продуктів харчування.

Про це йшла мова на засіданні регіонального штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пов’язаної із підривом греблі Каховської ГЕС та затопленням окремих територій області, повідомили в ДСНС.

«Під час наради розглянуто низку питань, серед яких гідрологічна ситуація в області на сьогодні, стан санітарно-епідеміологічних показників у зоні надзвичайної ситуації, визначення проблемних питань та потреб громадян, які постраждали через затоплення територій в межах Миколаївщини, відновлення повноцінних умов життєдіяльності місцевого населення», — йдеться у повідомленні.

Також члени штабу поговорили про необхідність введення обмеження або повної заборони на продаж та вилов риби, рибних та морських продуктів харчування

Нагадаємо, у Снігурівській та Горохівській громадах Миколаївщини спостерігається мор риби внаслідок екологічної катастрофи, спричиненої підривом росіянами Каховської ГЕС.