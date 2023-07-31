Україна та Хорватія домовились про експорт українського зерна, що ускладнений після виходу Росії з Чорноморської зернової ініціативи.

Про це пише пресслужба Міністерства закордонних справ.

Очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що країни працюватимуть над тим, як «прокласти якомога ефективніші маршрути до цих портів та максимально скористатися цією можливістю».

Повідомляється, що на зустрічі міністрів закордонних справ України й Хорватії також обговорювалася зброя для українських військових, підготовка до Міжнародної донорської конференції з розмінування в Україні, «формула миру» та інше.

Крім того, Дмитро Кулеба подякував своєму уряду Хорватії за підтримку України на шляху до Євросоюзу та НАТО.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав відновити права української фехтувальниці Ольги Харлан й дозволити їй змагатися.