Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав відновити права української фехтувальниці Ольги Харлан й дозволити їй змагатися.

У Twitter він написав, що російська спортсменка Анна Смірнова програла чесну конкуренцію і вирішила зіграти нечесно, влаштувавши шоу з рукостисканням.

Міністр додав, що саме так діє російська армія на полі бою.

«Ольга Харлан виграла чесну конкуренцію і проявила гідність. Я закликаю Міжнародну федерацію фехтування відновити права Харлан і дозволити їй змагатися», — закликав Дмитро Кулеба.

Також, на підтримку української фехтувальниці виступив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, який опублікував світлину Анни Смирнової, якій Ольга Харлан відмовилася потиснути руку, за що отримала дискваліфікацію.

На фото представниця держави-агресора відверто захоплюється російською армією, яка вбиває українців і руйнує наші міста.

Напередодні, Миколаївську шаблістку Ольгу Харлан дискваліфікували зі змагань чемпіонату світу через те, що вона після завершення поєдинку не потиснула руку суперниці з країни-агресорки.