Генерал-майор Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва на початку повномасштабної війни, виступив проти перейменування його імʼям однієї з вулиць міста.

На його думку, це несправеедливо по відношенню до тих, хто віддав життя в боротьбі за свободу Миколаївщини, про що написав на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомлялось раніше, за проміжними результатами опитування в межах проєкту «Деколонізація: переосмислення імперського минулого в публічному просторі Миколаєва», імʼя Дмитра Марченка стало одним з тих, на честь яких миколаївці пропонують перейменувати вулиці міста. Пропозицію подали 32 опитуваних.

В своєму дописі генерал підкреслив, що місто вистояло проти російської агресії, завдячуючи спільній роботі, адже кожен лишив в цій обороні свій внесок.

— Ми з Вами не дали захопити Південь України, ми… звичайні бійці та їх командири, артилеристи, спецпризначенці, поліцейські, нацгвардійці, рятувальники і лікарі, волонтери та звичайні мешканці Миколаєва, ми стали в один стрій і змусили ворога відступати і міняти бойові порядки, ми змусили поміняти повністю їх стратегічні плани по захопленню Півдня України і блокування виходу до Чорного моря! — написав він.

Дмитро Марченко висловив вдячність кожному, хто вважає його гідним такої відзнаки, однак відмовився від цього, бо вважає несправедливим подібне рішення по відношенню до інших військових, які доклали чимало зусиль для захисту Миколаєва та деокупації області від ворога.

— Я не можу погодитись щоб мене якось відзначили в цій перемозі і при цьому забули про інших! Я не можу допустити щоб моїм імʼям назвали одну із вулиць Миколаєва і при цьому не зробили такого по відношенню до усіх загиблих за наше місто і область! Я рахую що буде дуже не справедливо по відношенню до тих хто і досі це робить, я вважаю що Миколаївский Ваньок заслуговує на цю відзнаку не меньше ніж я, або Віталій Кім, чи Роман Костенко! Ми всі просто робили свою роботу і те що мали робити! Я дуже прошу зняти мене з даного заходу, тому що вважаю що зробив за мало нашому місту для такої високої нагороди, — звернувся до миколаївців генерал.

Нагадаємо, що Миколаївська міська рада прийняла нове положення щодо перейменування топонімів - влада планує позбутись в місті від всіх російських назв.

Раніше депутатська комісія з питань законності затвердила нову редакцію положення про діяльність комісії з топоніміки, яка займалась перейменуванням вулиць.