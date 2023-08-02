Президент України Володимир Зеленський відзначив поіменно 20 українських бійців, які несуть службу на Донецькому напрямку та на півдні.

Про це він сказав під час вечірнього звернення до українців.

Зокрема, глава держави відзначив молодшого сержанта миколаївських морпіхів Сергія Савчука.

— Я дякую вам, хлопці, за знищених ворогів і за врятованих вами побратимів! Я пишаюся вашими результатами! Ви — гордість наша, ви — гордість України. Слава всім нашим воїнам! — сказав у зверненні президент.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський відзначив бойові досягнення миколаївського воїна 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрія Головка.