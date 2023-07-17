Президент України Володимир Зеленський відзначив бойові досягнення миколаївського воїна 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Андрія Головка.

Про це він сказав у своєму щоденному вечірньому зведенні.

На рахунку Андрія Головка дев'ять одиниць спаленої ворожої техніки, з яких вісім він підбив в одному бою.

— Солдат Андрій Головко, командир відділення вогневої підтримки 79-ї окремої бригади ДШВ. Дякую, Андрію, за влучність і такі потрібні Україні результати на полі бою! – сказав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що 9 липня Володимир Зеленський відзначив роботу миколаївських десантників 79-ї бригади, які відбивають атаки ворога на Таврійському напрямку.