Миколаївську міську лікарню №4 поповнили 14 лікарів-інтернів.

Це випускники вищих медичних закладів, які розпочали навчання в інтернатурі, повідомили у Миколаївській міській раді.

Нових членів колективу лікарні привітала начальниця Управління охорони здоровʼя Миколаївської міської ради Ірина Шамрай.

В лікарні переконані, що молодь — рушійна сила розвитку, тому вони раді інтернам та готові підтримувати їх на шляху становлення фахівцями медичної сфери.

Нагадаємо, що за 3 роки в лікарнях Миколаєва скоротили майже 400 ставок медиків та ще стільки ж — планують у 2023 році.