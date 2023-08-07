Миколаївські прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно двох членів організованої злочинної групи, які обвинувачуються у незаконному переправленні чоловіків призовного віку через державний кордон України.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

За словами слідчих, двоє одеситів: 52-річний чоловік та 46-річна жінка, організували переправлення чоловіків через державний кордон в умовах воєнного стану.

Відомо, що правопорушники виготовляли пакет документів, що дозволяв чоловікам призовного віку безперешкодно перетинати державний кордон. Фігуранти забезпечували клієнтів тимчасовим посвідченням військовозобов'язаного та довідкою військово-лікарської комісії.

Зокрема, правоохоронці встановили два епізоди їх злочинної діяльності, в результаті чого зловмисники отримали 13 000 доларів США.

Крім того, в ході проведення обшуку за місцем мешкання членів організованої групи вилучено небезпечні психотропні речовини у великому розмірі, які були розфасовані в зіп-пакети з метою збуту.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ заблокувала телеграм-канали, які допомагали уникати мобілізації.

Також на Миколаївщині затримали організатора переправлення «ухилянтів» через кордон.