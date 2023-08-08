Вчора, 7 червня окупанти обстріляли «Пункт незламності» в Херсоні, загинула одна людина ще тринадцять отримали поранення.

Про це повідомив Олександр Прокудін, голова Херсонської ОВА.

За його словами, за минулу добу противник здійснив 68 обстрілів, випустивши 342 снаряди з мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

«Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та будівлю «Пункт незламності»у Херсоні», — йдеться в повідомленні.

Він додав, що по місту Херсон ворог випустив 18 снарядів.

Нагадаємо, російські окупанти завдали ракетного удару по «Пункту незламності» в Костянтинівці Донецької області. Троє жінок, які були переселенками, загинули, ще двоє людей отримали поранення.